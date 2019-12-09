9 ülkenin Ankara büyükelçisinin yer aldığı heyet, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Oturma eylemine kuzeni için katılan Aysel Bozkurt, "Avrupa'da bunu Kürt meselesi olarak görüyorlar, aslında bu bir Kürt meselesi değil. Biz Kürt halkı olarak burada oturuyoruz ama çocuklarımızı Kürt meselesi olarak altın tepsilerle örgüte sunuyorlar" dedi.
9 ülkenin Ankara büyükelçisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti09.12.2019 05:38
- 9 ülkenin Ankara büyükelçisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti
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