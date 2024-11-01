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9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti
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9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 19:00

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9. kattaki evlerinin penceresinden düşen genç kız yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İpek B. (18), 9. kattaki evlerinde dengesini kaybederek pencereden aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın bahçesindeki çimin üzerine düşerek ağır yaralanan genç kız ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahçeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri de inceleme yaptı. İpek B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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