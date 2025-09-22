78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş ve 133 kişi yaralanmıştı. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın bugün 2. duruşması görülecek. Duruşmanın yapılacağı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi çevresi, güvenlik önlemleri kapsamında polis barikatlarıyla kapatıldı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal “Denetim yapma yetkim yok, yapılan denetimlerde de bulunmadım" ifadelerini kullanırken otel sahibi Halit Ergül’ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı. Duruşmada yaşananları anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.