PODCAST CANLI YAYIN

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş ve 133 kişi yaralanmıştı. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın bugün 2. duruşması görülecek. Duruşmanın yapılacağı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi çevresi, güvenlik önlemleri kapsamında polis barikatlarıyla kapatıldı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal “Denetim yapma yetkim yok, yapılan denetimlerde de bulunmadım" ifadelerini kullanırken otel sahibi Halit Ergül’ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı. Duruşmada yaşananları anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bunlar da Var

Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle