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6'lı masaya 'PKK, YPG, FETÖ' tepkisi: "Ağız birliği yapıyorlar"

6'lı masaya 'PKK, YPG, FETÖ' tepkisi: "Ağız birliği yapıyorlar"
11.11.2022 00:03 - Son Güncelleme: 11.11.2022 00:26

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Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında "6’lı masanın PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütü olan yapıların eylemlerinde ağız birliği yaptıklarını görüyoruz" açıklamasını yaptı.

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Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, 6'lı masanın PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütü olan yapıların eylemlerinde ağız birliği yaptığına dikkat çekti.

KHK meselesini hatırlatan Başbuğ, "Kılıçdaroğlu 'Hepsini çıkaracağız' dedi. Masadan herhangi bir tepki gördük mü? En son olan, bana göre tarihi skandal. Hakan Şükür denen firari FETÖ'cüyü canlı yayına çıkardılar. Bu bir skandal. Masadan herhangi bir tepki gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

Başbuğ, "Öyle kritik konularda birliktelik var ki, dışarıdan gördüğünüz zaman masanın başka bir dokuyla tutulduğunu ve kendi arasında yaşadıkları ayrışmaların arka planda yaşanmadığını görüyorsunuz." dedi.

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