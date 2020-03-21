Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı 21.03.2020 19:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siyami Ersek Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, vatandaşlara seslendi. Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemli rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüse karşı güçlü tedbirler alınıyor. Tedbirler ve önlemler kapsamında Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara bir çağrı geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siyami Ersek Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, vatandaşlaara seslendi. Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemli rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."