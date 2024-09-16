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6 terörist etkisiz hale getirildi!
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6 terörist etkisiz hale getirildi!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 12:31 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 12:31

MSB, Irak’ın kuzeyinde bulunan Asos bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.




MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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