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Ankara'da scooter kazası: 1 ölü!
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Ankara'da scooter kazası: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 12:24 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 12:24

Ankara Yenimahalle'de otomobilin çarptığı scooterdeki Mutluhan Asiler hayatını kaybetti. Arkasında olan Zafer S. ise yaralandı. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son günlerde trafikte yaşanan skuter kazalarına Ankara'da bir yenisi daha eklendi. Kaza, saat 07.00 sıralarında Hipodrom Caddesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi.

OTOMOBİL SKUTERA ARKADAN ÇARPTI
Yenimahalle ilçe merkezi yönünde giden 06 BGE 829 plakalı otomobil, aynı yönde giden elektrikli skutera arkadan çarptı.



OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Skuterda bulunan Mutluhan Asiler ve Zafer S., çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





DİĞER YOLCUNUN DA DURUMU AĞIR
İşe gittiği öğrenilen Mutluhan Asiler'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mutluhan Asiler

Zafer S. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafer S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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