Ankara'da scooter kazası: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 12:24 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 12:24

Son günlerde trafikte yaşanan skuter kazalarına Ankara'da bir yenisi daha eklendi. Kaza, saat 07.00 sıralarında Hipodrom Caddesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi.



OTOMOBİL SKUTERA ARKADAN ÇARPTI

Yenimahalle ilçe merkezi yönünde giden 06 BGE 829 plakalı otomobil, aynı yönde giden elektrikli skutera arkadan çarptı.





OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Skuterda bulunan Mutluhan Asiler ve Zafer S., çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.









DİĞER YOLCUNUN DA DURUMU AĞIR

İşe gittiği öğrenilen Mutluhan Asiler'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zafer S. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafer S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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