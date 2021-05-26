Haberler Video Haber Videoları 50 yaş ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

50 yaş ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

50 yaş ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
26.05.2021 19:33
Ana Sayfa 00:30
Atv'nin yeni dizisi Kalp...
Ana Sayfa 00:09
Afrin’de bombalı araç...
Ana Sayfa 15:23
Esra Erol’da bir mucize daha...
Ana Sayfa 01:25
California’daki saldırıda çok...
Ana Sayfa 06:27
Esra Erol'da Mükrem amcanın...
Ana Sayfa 05:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu
Ana Sayfa 02:26
''Vergi, Prim borcu, İdari...
Ana Sayfa 01:10
İP'li Kavuncu hakkındaki FETÖ...
Ana Sayfa 03:50
''Bu tezgahı bozacağız''...
Ana Sayfa 03:20
Altında yükseliş sürecek mi?
Ana Sayfa 02:08
BioNTech aşılarını taşıyan...
Ana Sayfa 01:05
BAE ilerleyen zamanda belki de...

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.20’de Youtube üzerinden canlı açıklama yaptı. Peki kısıtlamalar kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Bakan Koca, aşılamada yeni aşamaya geçildiğini, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını duyurdu.


Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Normalleşme döneminde kısıtlamaların aşılacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir hedef belirliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız da aşılanacaktır.

Salgının en can alıcı olduğu dönemde ülkemiz tüm aşı adaylarını faz-3 çalışmalarının ülkemizde yönetilmesi için gayret göstermiştir. İnaktif aşıyı ülkemize getirmek için 100 milyon doz anlaşması yapmıştık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık.

Dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı, en kısa sürede yürüten program yürüttük. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerle devamı için karşılıklı gayret gösterdik.

İlk geliştirilen korona aşısı olan BioNTech aşısının da ülkemizde yürütülen faz-3 çalışmalarını da takip ediyoruz.

Haber Videoları