Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde Beyin Cerrahi Bölümü'nde tedavi gören 4 yaşındaki Abdulkadir ile bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın minik Abdulkadir'e 'hediyeni beğendin mi?' sorusunun üzerine küçük çocuk eliyle işaret ederek beğendiğini ifade etti ve Başkan Erdoğan'a rabia işaretiyle selam vererek teşekkür etti..
4 yaşındaki Abdulkadir'den Başkan Erdoğan'a asker selamı
04.07.2020 18:12
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