3 çocuğunu öldüren baba öldü!

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024, 13:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024, 13:25

İzmir'in Bornova ilçesinde, dört çocuğunu dağlık bir alana götüren Vesim Şimşek, burada yaşanan trajik olayda üç çocuğunu öldürdü, birini ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sabah Saatlerinde Götürdü

Olay, 27 Ağustos sabahı Merkez Mahallesi'ndeki dağlık bölgede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Vesim Şimşek (45), sabahın erken saatlerinde çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) yanına alarak dağlık bir alana götürdü. Burada, bilinmeyen bir nedenle yanındaki tabanca ile çocuklarına ateş etti.

Üç Çocuk Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Vesim Şimşek'in silahlı saldırısı sonucu Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hiranur Şimşek ile babası Vesim Şimşek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Hiranur Şimşek, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Baba da Kurtarılamadı

Olayın ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Vesim Şimşek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürülerek burada toprağa verildi.