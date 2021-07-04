2.5 milyar liraya mal olacak! Tam 28 kilometre uzunluğunda...

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dik ve engebeli arazi yapısı, yol yapımını zorlaştırıyor. Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla planlanan 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı; 22 köprülü kavşak, 6 hemzemin kavşak, 17 tünelle 24 köprüden oluşuyor. 14,5 kilometresi tamamlanan proje, 2,5 milyar TL'ye mal olacak.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla, 28 kilometre uzunluğunda Kanuni Bulvarı projelendirildi.

Karadeniz Sahil Yolu Yıldızlı mevkisinden başlayıp Maçka Yolu Gözalan mevkisinde son bulan projede, 22 köprülü kavşak, 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 17 tünel ve 24 köprü yer alıyor. 2,5 milyar TL'ye mal olacak projenin 14,5 kilometresi tamamlandı, kalan etaplarda çalışma sürüyor.