Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan evde uygulanabiir Kovid-19 test kiti 21 ülkeye ihraç ediliyor. Geliştirilen test kiti ile evde kendi imkanlarınızla kısa bir sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yakalanıp yakalanmadığınızı anlamanız mümkün hale geliyor. Peki evde kolayca uygulayabileceğiniz bu testin fiyatı ne kadar? Testi nasıl uygulayacaksınız? Firma Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, tüm bu soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
21 ülkeye ihraç ediliyor! İşte evde uygulanabilir yerli Kovid-19 testi
04.08.2020 18:58
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- 21 ülkeye ihraç ediliyor! İşte evde uygulanabilir yerli Kovid-19 testi
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