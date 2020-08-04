Başkent Ankara'da yeni koronavirüs önlemleri!

04.08.2020 17:22

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nın ardından il genelinde yeni koronavirüs tedbirlerinin alınmasına karar verildi. Buna göre, klinik servis yatakları sayısının en az yüzde 50'si, boş yoğun bakım yataklarının tamamı Covid-19 yatağı olarak ayrılacak. Elektif cerrahi vaka alımlarının ikinci bir talimata kadar durdurulması, elektif dahili yatışların ertelenmesi de kararlaştırıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısı ile Covid-19'a karşı yeni önlemler alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında, hizmet başkanlarının katılımı ile 27 Temmuz günü, 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Toplantıda, Covid-19 hastalarının günlük yatış ihtiyaçları dikkate alınarak, yeni kararlar alındı. Buna göre, klinik servis yatakları sayısının en az yüzde 50'si, boş yoğun bakım yataklarının tamamı Covid-19 yatağı olarak ayrılacak. Elektif cerrahi vaka alımlarının ikinci bir talimata kadar durdurulması, elektif dahili yatışların ertelenmesi de kararlaştırıldı.

Ayrıca, Covid-19 yataklarının izolasyonlarının uygunluğu için hastane enfeksiyon kontrol komitelerinden uygunluk yazısı istenmesi ile söz konusu komitelerin sürece çok daha etkin katılımlarının sağlanmasına karar verildi.

GEÇİCİ GÖREVLERİ İL İÇERİSİNDE YAPILACAK

Meslek Hastalıkları Hastanesi'nin mali açıdan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlayacağı da kaydedilen açıklamada, şu anlatımlara yer verildi:

"Covid hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekip, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevlendirilecektir. Sadece Meslek Hastalıkları Hastanesi'ndeki, Meslek Hastalıkları Poliklinikleri görev yapmaya devam edecektir. Ancak bu polikliniğe başvuran hastalardan hastaneye yatması gereken olursa Atatürk Göğüs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatışı yapılacaktır. Meslek Hastalıkları Hastanesi'ndeki toksikoloji laboratuvarı bu hastalar için hizmet vermeye devam edecektir. Beytepe Murad Erdi Eker Devlet Hastanesi mali olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlanacaktır. Covid hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekibin isteyenlerinin geçici görevleri il içerisinde yapılacaktır. İlçe devlet hastaneleri, Covid-19 hastalarının tedavisini, Bilim Kurulu'nun algoritmaları yönünde kendileri yapacaktır. Sadece PCR (+) yoğun bakım hastaları ile PCR (-) ya da daha test sonucu çıkmamış ama CT (+) yoğun bakım hastalarını merkez hastanelerine sevk edeceklerdir."