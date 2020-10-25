Almanya ve Fransa , ayrımcılığı iyice abarttı. Şimdi de Müslümanlar'ın kutsallarına saldırmaya başladı. Berlin polisi, Mevlana Camii 'nde provokasyona kalkıştı. Sabah namazında botlarıyla içeriye girip cemaati aşağıladı.Fransa da geri kalmadı. Peygamber Efendimiz 'e hakaret içeren karikatürleri kamu binalarına astı. İkisi de düşmanlıkta yarıştı.Başkan Erdoğan'dan Almanya ve Fransa'ya sert sözler: Berlin'de camiye polis operasyonu, inanç hürriyetini tümden yok saymaktır. Kınıyorum.

Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlar'la derdi nedir? Zihinsel tedaviye ihtiyacı var.

Macron, Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu geri çağırdı.Tayyip Erdoğan, dün Kayseri 'ye gitti.yaptığı konuşmada,şu mesajları verdi:



Sabah Aliyev gardaşımla görüşmemizi yaptık. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyor, oraları geri almaya başladılar.

Suriye 'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumuna hız verildiğini görüyoruz. Orada birgayreti var. Açıkça söylüyorum. Türkiye , sınırlarının dibinde böyle bir bataklığın kurulmasına asla izin vermeyecektir. Karadeniz 'de bulduğumuz Akdeniz 'deki sondajlarımızla ilgili

Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir ya?İkide birya Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz.

Fransa'da, Peygamber Efendimize hakarete eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır.Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle