Almanya ve Fransa, ayrımcılığı iyice abarttı. Şimdi de Müslümanlar'ın kutsallarına saldırmaya başladı.
Berlin polisi, Mevlana Camii'nde provokasyona kalkıştı. Sabah namazında botlarıyla içeriye girip cemaati aşağıladı.
Fransa da geri kalmadı. Peygamber Efendimiz'e hakaret içeren karikatürleri kamu binalarına astı. İkisi de düşmanlıkta yarıştı.
ZİHİNSEL TEDAVİYE İHTİYACI VAR
Başkan Erdoğan'dan Almanya ve Fransa'ya sert sözler: Berlin'de camiye polis operasyonu, inanç hürriyetini tümden yok saymaktır. Kınıyorum.
Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlar'la derdi nedir? Zihinsel tedaviye ihtiyacı var.
Macron, Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu geri çağırdı.
ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kayseri'ye gitti.
AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, şu mesajları verdi:
Sabah Aliyev gardaşımla görüşmemizi yaptık. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyor, oraları geri almaya başladılar.
Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumuna hız verildiğini görüyoruz. Orada bir terör devleti kurma gayreti var. Açıkça söylüyorum. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir bataklığın kurulmasına asla izin vermeyecektir. Bu terör bataklığını kurutacağız.
Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi arttırmıştır.
Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir ya? Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun, ya Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz.
Fransa'da, Peygamber Efendimize hakarete eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır.
Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle aslında kendi sonunu hazırlıyor.
MACRON BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye karşı sürekli suçlamalarda bulundu. Önceki gün de Peygamber Efendimiz'e hakaret içeren karikatürleri kamu binalarına astırdı. Başkan Erdoğan tarafından ağzının payı verilen Macron, dün Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere Paris'e çağırdı.