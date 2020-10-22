Altan Tan ve Ayhan Bilgen gibi bazı HDP'liler partinin terör örgütü PKK'nın emrinde olduğunu söyledi. Demirtaş ve yönetimi eleştirdi. Bu durum domino etkisi gösterdi.
İYİ Parti'de FETÖ tartışması nedeniyle ipler iyice gerildi. Ümit Özdağ fitili ateşledi. İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü ilan etti. Gelecek, DEVA, Saadet ve CHP de panikledi: Sıra bize mi geliyor!
Biden'ın kayığına binenler, Türkiye'yi hedef alan lobilere ses çıkarmayanlar batıyor...
İYİ Parti'de FETÖ tartışması nedeniyle ipler iyice gerildi. Ümit Özdağ fitili ateşledi. İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü ilan etti. Gelecek, DEVA, Saadet ve CHP de panikledi: Sıra bize mi geliyor!
İYİ Parti eski vekili Tamer Akkal'dan şok iddia: Partiyi farklı odaklar destekliyor. Çok sayıda FETÖ'cüyü aday gösterdiler.
Biden'ın kayığına binenler, Türkiye'yi hedef alan lobilere ses çıkarmayanlar batıyor...