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    • 22.10.2020 Gazete
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    ’nda ikinci dalga! Önce 'liler birbiriyle kapıştı şimdi de İYİ Parti karıştı: Diğer ortaklar panikte

    ’nda işler karıştı. Önce ’liler terör örgütü yüzünden birbiriyle kapıştı. Şimdi de İYİ Parti Milletvekili , İl Başkanı’nı ’cülükle suçladı. Diğer ortaklar panikte: Yıkılıyoruz

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    ve Ayhan Bilgen gibi bazı 'liler partinin terör örgütü 'nın emrinde olduğunu söyledi. Demirtaş ve yönetimi eleştirdi. Bu durum domino etkisi gösterdi.


    İYİ Parti'de tartışması nedeniyle ipler iyice gerildi. fitili ateşledi. İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü ilan etti. Gelecek, DEVA, Saadet ve de panikledi: Sıra bize mi geliyor!

    İYİ Parti eski vekili Tamer Akkal'dan şok iddia: Partiyi farklı odaklar destekliyor. Çok sayıda FETÖ'cüyü aday gösterdiler.





    Biden'ın kayığına binenler, 'yi hedef alan lobilere ses çıkarmayanlar batıyor...





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    Haberler Güncel Millet İttifakı’nda ikinci dalga! Önce HDP'liler birbiriyle kapıştı şimdi de İYİ Parti karıştı: Diğer ortaklar panikte