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2 Mart koronavirüs vaka sayısı ne kadar?

2 Mart koronavirüs vaka sayısı ne kadar?
02.03.2021 20:31
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Sağlık Bakanlığı 2 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Türkiye Covid-19 hasta tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı 2 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Türkiye Covid-19 hasta tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1227 oldu, 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.



1 MART 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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