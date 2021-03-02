2 Mart koronavirüs vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı 2 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Türkiye Covid-19 hasta tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 2 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Türkiye Covid-19 hasta tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1227 oldu, 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.
1 MART 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.
25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU