Esra Erol'un programında fuhuş çetesi ifşa oldu!

Esra Erol'da canlı yayınında gelen fuhuş itirafı şoke etti. 19 yaşındaki Zeynep canlı yayında bir bir döküldü. Her şey 3. kez evden kaçan ve Esra Erol sayesinde bulunan Zeynep, Esenyurt'ta Aysel isimli bir kadının kendisini evine aldığını söylemesiyle başladı. Aysel'in oturduğu evle ilgili birçok kez fuhuş ihbarında bulunulduğu canlı yayına gelen ihbarlarla ortaya çıkınca aynı evde 7 kişi yaşadıklarını anlatan Zeynep bir bir döküldü. Aysel'le fuhuş karşılığında haftalık ücrete anlaşma yaptığını itiraf eden Zeynep'in fuhuşu çetesi hakkında sözleri ortalığı karıştırdı.