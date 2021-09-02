2 Eylül hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: O illerde sağanak yağış var

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.