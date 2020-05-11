19 Mayıs ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Uzman isim canlı yayınında açıkladı

11.05.2020 14:49

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede adım adım normalleşme süreci başladı. Vaka sayısının artış oranında yaşanan azalma ve iyileşen hasta sayılarının artması sonrası başlatılan normalleşme sonrası yeni hayatımızın nasıl olacağı da merak konusu oldu. Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki "yeni normal" hayatımız nasıl olacak? Bayram'da tüm Türkiye'yi kapsayan bir kısıtlama öngörülür mü? 19 Mayıs ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, A Haber canlı yayınında açıkladı.

Türkiye koronavirüsle mücadelede "Yeni normal" hayatına başladı. Peki "yeni normal" hayatımız nasıl olacak? Bayram'da tüm Türkiye'yi kapsayan bir kısıtlama öngörülür mü? 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, A Haber canlı yayınında açıkladı.

İşte İlhan'ın açıklamalarından satır başları;

KISITLAMALAR DOĞRU, RAKAMLAR İYİYE GİDİYOR

Yapılan kısıtlamaların çok doğru olduğu aşikar, son noktada rakamlara baktığımızda dünkü yeni vaka sayımız 1.546 bu nedenle görülen tablo rakamların iyiye gittiği yönünde. Bu akşam itibarıyla dediğimi gibi olumsuzluk olmazsa tüm koronavirüs tanısı alanların 3'te 2'sini iyileştirmiş olacağız. Yapılan kısıtlamalar doğru, rakamlar iyiye gidiyor.

19 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Açıkçası ben bu 4 günde sokağa çıkma yasağı bekliyorum ama tabi devletin kararıdır biz bilim insanı olarak öngörüde bulunuyoruz. Şu an için bayramla ilgili bir şey söylemek henüz erken. Ama gözüken o ki bu ay sonuna doğru eğer vatandaşlarımız kurallara uymaya devam ederse türlü türlü gevşetmeler gelecek gibi gözüküyor.