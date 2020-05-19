19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da "Atatürk rallisi"! Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu yarıştı

19.05.2020 12:29

Son dakika haberi... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk Rallisi düzenlendi. Rallide dünya şampiyonu sporcu ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike şampiyona pilotu Toprak Razgatlıoğlu birlikte yol aldı. 24 kilometrelik güzergah Dolmabahçe'de başladı ve Taksim Meydanı'nda son buldu.

Yarış öncesi konuşan Kenan Sofuoğlu, "Türkiye Motosiklet Federasyonu ile beraber dedik ki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda biz de böyle özellikle gençlerin ilgisini çekecek, İstanbul'u tanıtacak proje yapalım dedik. Bu projeye karar verdik.







Boş bir İstanbul'da yapılabilecek güzel bir iş olduğunu düşünüyoruz. Parkuru Toprak Razgatlıoğlu ile beraber tamamlayacağız. Amacımız burada Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanmasını sağlayabilecek güzel bir görüntü çıkarmak" diye konuştu.







Toprak Razgatlıoğlu ise, "Daha önceki senelerde 19 Mayıs büyük bir coşkuyla kutlanıyordu. Bu sene koronavirüs sebebiyle herkes evlerde Biz de evdekilere bir nebze osun heyecan katmak için proje düzenledik." dedi.



