19.05.2020 11:30

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) 6 türbinden ilki bugün devreye alınıyor.