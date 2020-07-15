15 Temmuz Atatürk Havalimanı'nda neler oldu? 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde İstanbul Havalimanı'nda neler yaşandı?. 15 Temmuz gecesi darbeciler Atatürk Havalimanı'nı işgal etmiş ancak vatandaşların dik duruşuyla geri çekilmişlerdi. A Haber Muhabiri Emirhan Ergen o gece yaşananları aktardı.
15 Temmuz Atatürk Havalimanı'nda neler oldu?
15.07.2020 09:27
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