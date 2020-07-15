15.07.2020 09:27

15 Temmuz Atatürk Havalimanı'nda neler oldu? 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde İstanbul Havalimanı'nda neler yaşandı?. 15 Temmuz gecesi darbeciler Atatürk Havalimanı'nı işgal etmiş ancak vatandaşların dik duruşuyla geri çekilmişlerdi. A Haber Muhabiri Emirhan Ergen o gece yaşananları aktardı.