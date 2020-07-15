15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde ilk kez izleyeceğiniz görüntüler! "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla mermilerin üzerine yürüdüler

15.07.2020 01:28

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o geceye ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!" ifadelerine yer verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun o geceye ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun paylaşımında, "Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!" ifadelerine yer verdi.