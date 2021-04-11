CHP'li İBB Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Haydarpaşa Arkeopark projesine de çöktü!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesine de çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesinin yapımının bakanlık tarafından yapıldığını açıkladı ve “Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesine de çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesinin yapımının bakanlık tarafından yapıldığını açıkladı ve "Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.