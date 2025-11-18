11 milletvekili hakkında fezleke TBMM’de: Özgür Özel ve Tülay Hatimoğulları listede!

11 milletvekili için dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın da yer aldığı 11 milletvekili hakkında düzenlenen dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletildi.

Fezlekeler Karma Komisyona sevk edildi

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Dosyası bulunan milletvekilleri

Karma Komisyona sevk edilen 11 milletvekili şöyle: