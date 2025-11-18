11 milletvekili hakkında fezleke TBMM’de: Özgür Özel ve Tülay Hatimoğulları listede!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sunuldu.
11 milletvekili için dokunulmazlık dosyası Meclis'te
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın da yer aldığı 11 milletvekili hakkında düzenlenen dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletildi.
Fezlekeler Karma Komisyona sevk edildi
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.
Dosyası bulunan milletvekilleri
Karma Komisyona sevk edilen 11 milletvekili şöyle:
-
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
-
DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları
-
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
-
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
-
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
-
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
-
DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan
-
DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
-
DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez
-
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan
-
DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi