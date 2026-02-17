CHP'li iki vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 17 isim gözaltına alındı

Bir futbol kulübü ve 3 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 2025/280882 sayılı dosya üzerinden soruşturmayı titizlikle sürdürmektedir.

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş olup, geri kalan 7 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Firari şüpheli var mı?

Şüpheliler; TCK-191 (Uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak), TCK-190 (Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak) ve TCK-227 (Fuhşa teşvik ve aracılık etme) suçları kapsamında gözaltına alınmıştır.

Operasyon Verileri ve Ele Geçirilen Maddeler

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyona dair veriler şu şekildedir:

Operasyon Detayları ve Gözaltı Listesi