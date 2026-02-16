Vali Hacıbektaşoğlu'ndan maden göçüğü açıklaması

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıVali Hacıbektaşoğlu'ndan maden göçüğü açıklamasıVali Hacıbektaşoğlu'ndan maden göçüğü açıklamasıGiriş Tarihi: 16 Şubat 2026 19:52 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli'deki özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden birinin sağ kurtarıldığını, kalan 2 işçiye ulaşmak için TTK, AFAD ve UMKE ekiplerinin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu duyurdu.Bunlar da Var 02:26Beşiktaş'ta park yeri cinayeti! Vuran 67 vurulan 70 yaşında... Şok ifade 15.02.2026Pazar 02:38Kasımpaşa’da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti! 14.02.2026Cumartesi 00:19Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı! 14.02.2026Cumartesi 00:37Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 23 tutuklama 14.02.2026CumartesiCANLI YAYIN