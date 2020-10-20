10 seçim kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Erken seçimden korkuyorlar

Erken seçim talebinin çiftçiden, emekliden geldiğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zail edeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözler, sosyal medyada "10 seçim kaybeden biri için fazla iddialı" yorumlarına neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında erken seçim iddialarına değindi.

Kendisinin erken seçim talebinde bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Erken seçim talebi; çiftçinin talebidir, emeklinin talebidir, işçinin talebidir, sanayicinin talebidir. Hapishanelerde haksızca yatan insanların talebidir. Demokrasiye inananların talebidir." dedi.





"KORKUYORLAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Erken seçim kabile devletinde olur" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ne korkuyorsun? Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zail edeceğiz, adaleti getireceğiz bu ülkeye." dedi.



SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözler, sosyal medyada "10 seçim kaybeden biri için fazla iddialı" yorumlarına neden oldu.