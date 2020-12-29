Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin- Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son 24 saat içinde toplamda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/rxJuC5xFqB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2020