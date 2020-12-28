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Eski AİHM yargıcı ve 24. dönem CHP Milletvekili Rıza Türmen'in çelişkisi!

Eski AİHM yargıcı ve 24. dönem CHP Milletvekili Rıza Türmen'in çelişkisi!
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AİHM 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği şeklinde skandal bir karara imza attı. 24. dönem CHP Milletvekili eski AİHM yargıcı Rıza Türmen 2009 yılında kaleme aldığı köşe yazısında Herri Batasuna Partisi’nin İspanya’nın Bask bölgesindeki terörist örgütlerle ilişkisi nedeniyle AİHM tarafından kapatılmasını doğal karşılamış ve demokratik ilkelerden bahsetmişti. Aynı Rıza Türmen söz konusu Türkiye düşmanı, terör destekçisi Selahattin Demirtaş olunca çelişki göstererek "Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır" şeklinde açıklama yaptı.


AİHM 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği şeklinde skandal bir karara imza attı. 24. dönem CHP Milletvekili eski AİHM yargıcı Rıza Türmen 2009 yılında kaleme aldığı köşe yazısında Herri Batasuna Partisi'nin İspanya'nın Bask bölgesindeki terörist örgütlerle ilişkisi nedeniyle AİHM tarafından kapatılmasını doğal karşılamış ve demokratik ilkelerden bahsetmişti. Aynı Rıza Türmen söz konusu Türkiye düşmanı, terör destekçisi Selahattin Demirtaş olunca çelişki göstererek "Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır" şeklinde açıklama yaptı.
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