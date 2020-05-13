0-14 yaş grubu çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

13.05.2020 10:30

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmayan çocuklar haftalar sonra sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkmak için can atan çocuklar ve onların ebeveynleri '0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?' sorusunu aratıyorlar. Sokaklarda temizlik sürerken 0-14 yaş grubunun sokağa çıkma aralığına dair tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararlar alındı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Yani bugün (13 Mayıs) 0-14 yaş arasındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında sokaklara çıkabilecek.