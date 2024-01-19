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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 17:11 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 15:18

💡 AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu kimdir? 💡 Cumhur İttifakı Avcılar adayı Abdullah Küçükoğlu nerelidir? 🗳️

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte arama motorlarında aratılan ''İstanbul AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı kim oldu? 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) Avcılar ilçe belediye başkan adayı açıklandı mı? 💡 AK Parti İstanbul Avcılar Belediyesi başkan adayı Abdullah Küçükoğlu oldu. Peki; Cumhur İttifakı Avcılar adayı Abdullah Küçükoğlu kimdir ve nerelidir? 🗳️ İşte detaylar...

Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Avcılar Belediyesi başkan adayı Abdullah Küçükoğlu oldu

Abdullah Küçükoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Abdullah Küçükoğlu 1978 yılında Ankara, Çankaya dünyaya gelmiştir. Egitimini Uludağ Üniversitesi iktisat fakültesi, Maliye bölümünde tamamlamıştır. 2001 yılında AK Partinin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlamış ve 22 yıldır çeşitli kademelerde görev almıştır. İlçe yönetim kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB. Başkanlık Divan katipliği ve İBB. Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapmaktadır.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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