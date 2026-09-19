Zoguldak'ta çocukların fotoğrafını çeken şüpheli yakalandı
Zonguldak kent merkezindeki Asma dolmuş duraklarında 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini cep telefonuyla çektiği iddia edilen okul temizlik görevlisi U.S. (35), çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Kaçmasına izin verilmeyip yere oturtulan şüpheli, adrese gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam