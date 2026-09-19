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Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Terör endüstrisinden beslenenlerin hortumlarını tek tek keseceğiz

Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Terör endüstrisinden beslenenlerin hortumlarını tek tek keseceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen kura töreninde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Sürecin terör sorununu tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bir devlet projesi olarak yürütüldüğünü belirten Erdoğan, son iki yılda tüm tahrik ve tuzaklara rağmen önemli mesafeler katettiklerini söyledi. Terörün Türkiye’de yeniden zemin bulmaması için gerekli adımların kararlılıkla atılacağını vurgulayan Erdoğan, terör endüstrisinden beslenen yapıların kaynaklarının kesileceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atanmasıyla toplam istihdam sayısının 53 bin 179’a yükseleceğini açıkladı.

Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

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