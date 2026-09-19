Kızılay Meydanı'nda klip çekiminde yere saçılan paralar izdihama neden oldu!
Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda akşam saatlerinde gerçekleştirilen bir klip çekimi sırasında, bir binanın üst katlarından caddeye para saçıldı. Yere düşen paraları fark eden vatandaşlar bir anda toplanarak paraları kapabilmek için büyük bir mücadeleye girişti. Kızılay'ın göbeğinde yaşanan o ilginç anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam