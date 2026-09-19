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Sağmalcılar'da alt geçit çilesi! Bilgilendirme yok, alternatif yol yok: Mahalleli tepkili!

Sağmalcılar'da alt geçit çilesi! Bilgilendirme yok, alternatif yol yok: Mahalleli tepkili!

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İstanbul Bayrampaşa’da Sağmalcılar metro istasyonu yakınındaki yaya alt geçidi, İBB ekiplerinin gece yarısı gerçekleştirdiği müdahaleyle ulaşıma kapatıldı. Alt geçitte herhangi bir onarım çalışması başlatılmaması ve girişlerin duvar renginde tente ile kapatılması bölge sakinleri ile esnafı isyan ettirdi. Bilgilendirme tabelası veya alternatif güzergâh gösterilmeden yapılan kapatma nedeniyle yaşlılar yolda kalırken esnaf da mağdur oldu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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