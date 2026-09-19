İstanbul’da 7 ilçede sauna ve spa merkezlerine fuhuş operasyonu! 16 kadın mağdur tespit edildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul’un 7 ilçesinde sauna ve spa merkezlerine yönelik geniş çaplı fuhuş operasyonu düzenlendi. 20 adreste eş zamanlı arama yapılırken 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 16 kadın mağdur tespit edildi. Baskınlarda silah, 112 fişek, para, altın, cep telefonları ve üzerinde kadınlar ile masaj salonlarının isimlerinin bulunduğu bir ajanda ele geçirildi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam