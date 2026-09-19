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Başkentte kültür ve sanat rüzgarı: Ankara Kültür Yolu Festivali Bakan Ersoy'un katılımıyla başladı!

Başkentte kültür ve sanat rüzgarı: Ankara Kültür Yolu Festivali Bakan Ersoy'un katılımıyla başladı!

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara’da düzenlenen dört ayrı serginin ziyaretiyle Ankara Kültür Yolu Festivali’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle yürütülen çalışmalara dikkat çeken Ersoy, kent mirasını sanat aracılığıyla ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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