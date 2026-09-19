Rize, Trabzon ve Nevşehir'de Sel Felaketi: Karadeniz Sahil Yolu Sular Altında
Rize, Trabzon ve Nevşehir şiddetli yağışların etkisiyle sele teslim oldu. Doğu Karadeniz Sahil Yolu'nun sular altında kalmasıyla ulaşım durma noktasına gelirken, Rize'nin İyidere ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, çay arazilerinde heyelanlar meydana geldi. Trabzon'da metrekareye 50 kilogram yağış düşerken Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, can kaybının olmadığını ancak son bir yılın en büyük afetinin yaşandığını açıkladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel