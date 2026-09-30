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T24 hakkında kapatma kararı! Soruşturma dosyası siber güvenlik başkanlığına sevk edildi

T24 hakkında kapatma kararı! Soruşturma dosyası siber güvenlik başkanlığına sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında T24 haber portalı ve sosyal medya hesapları hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Yayın organının son bir yıllık yayın akışında yer alan 118 içeriğin incelenmesinin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, platformun internet sitesi ile resmi sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine hükmetti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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