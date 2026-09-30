TFF'den VAR odası açıklaması: 'Veriler silindi' iddiaları hakkında suç duyurusu
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR odasında emniyet ekiplerince inceleme yapıldığını doğruladı. TFF tarafından yapılan açıklamada, inceleme sırasında bazı dijital materyallerin silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel