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TFF'den VAR odası açıklaması: 'Veriler silindi' iddiaları hakkında suç duyurusu

TFF'den VAR odası açıklaması: 'Veriler silindi' iddiaları hakkında suç duyurusu

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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR odasında emniyet ekiplerince inceleme yapıldığını doğruladı. TFF tarafından yapılan açıklamada, inceleme sırasında bazı dijital materyallerin silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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