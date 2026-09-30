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Sermaye piyasalarındaki fon krizine devlet müdahalesi: DDK inceleme başlattı

Sermaye piyasalarındaki fon krizine devlet müdahalesi: DDK inceleme başlattı

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Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinin ardından Devlet Denetleme Kurulu (DDK), yatırım fonu işlemleri ile denetim faaliyetlerine ilişkin inceleme başlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin değerlendirmelerinin ardından harekete geçen DDK, fon işlemleri ve denetim mekanizmalarını kapsayan geniş çaplı bir çalışma yürütecek. İnceleme kapsamında Kurulun yetki ve çalışma usulleri çerçevesinde rapor hazırlanması bekleniyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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