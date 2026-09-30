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Ankara ve Bağdat anlaştı! Başika üssü Irak'a devrediliyor: Uzmanlar 'çekilme değil' dedi

Ankara ve Bağdat anlaştı! Başika üssü Irak'a devrediliyor: Uzmanlar 'çekilme değil' dedi

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Türkiye ile Irak hükümetleri arasında varılan mutabakat uyarınca Başika Askeri Üssü'nün kontrolünün kademeli olarak Irak makamlarına devredilmesine karar verildi. Anlaşmayı değerlendiren güvenlik uzmanları ve stratejistler, devir sürecinin tek taraflı veya koşulsuz bir çekilme niteliği taşımadığını belirtti. Uzmanlar, sürecin sahadaki güvenlik dinamikleri ve terörle mücadele ihtiyaçları gözetilerek yürütüleceğini kaydetti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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