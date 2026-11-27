Serdal Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Arayıp ilgilenen Başkan Erdoğan'a minnettarız
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Batum'da yaşanan sürecin ardından arayıp yakından ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özel teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın gösterdiği hassasiyet ve destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Serdal Adalı, devlet büyüklerinin ilgisinin kendilerine güç verdiğini vurguladı. Adalı, Başkan Erdoğan başta olmak üzere sürece destek veren tüm isimlere teşekkürlerini iletti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel