Ömer Çelik: İsrail takımı taraftarları tahrik etti, Beşiktaş'ın sonuna kadar yanındayız

Batum'daki müdahale için kritik görüşme: Bakan Çiftçi uyardı, Gürcü bakan yardımcısını stada gönderdi

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına müdahalenin perde arkası: Siyah kıyafetli kişiler kimden emir aldı

Serdal Adalı'dan Gürcistan polisine tepki: Tribünde büyük olay yokken çok sert müdahale yapıldı

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına müdahalenin perde arkası: Siyah kıyafetli kişiler kimden emir aldı