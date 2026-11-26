Ömer Çelik: İsrail takımı taraftarları tahrik etti, Beşiktaş'ın sonuna kadar yanındayız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail takımı taraftarlarının tahrikte bulunduğunu ve siyah-beyazlı taraftarlara vahşi bir saldırı yapıldığını vurgulayan Çelik, Filistin bayrağının insanlığın ortak değeri olduğunu ifade etti. Yaralı taraftarların sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirten Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve devlet olarak Beşiktaş'ın sonuna kadar yanında olduklarını bildirdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel