SPK'da yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kuruluyor: Sermaye piyasalarında yeni dönem
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen fon bilgilendirme toplantısında sermaye piyasalarının işleyişine yönelik yeni düzenlemeler paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlemlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için hazırlanan SPK dönüşüm projesi kapsamında manipülasyona karşı yapay zeka destekli erken uyarı sisteminin kurulacağını duyurdu. Yeni sistemle sermaye piyasalarındaki işlemlerin teknolojik altyapıyla anlık izlenmesi hedefleniyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel