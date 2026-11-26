Batum'daki müdahale için kritik görüşme: Bakan Çiftçi uyardı, Gürcü bakan yardımcısını stada gönderdi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum şehrinde oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile görüştü. Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Bakan Çiftçi, Beşiktaş taraftarlarının misafir olarak bulunduğunu vurgulayarak taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi. Tamazaşvili ise Filistin bayraklarını alan kişilerin UEFA yetkilileri olduğunu belirtip bakan yardımcısını stada gönderdiğini bildirdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel