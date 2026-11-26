Mersin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Alp öldü

Ömer Çelik: İsrail takımı taraftarları tahrik etti, Beşiktaş'ın sonuna kadar yanındayız

Ömer Çelik: İsrail takımı taraftarları tahrik etti, Beşiktaş'ın sonuna kadar yanındayız