Jandarmadan kayıp adama anlamlı soru: Devlet seni burada bırakır mı
Yalova’da evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 80 yaşındaki Alzaymır hastası Hikmet Sarnık, ormanlık alanda dereye düşmüş halde bulundu. Yakınlarının ihbarıyla harekete geçen jandarma, AFAD, UMKE ve sivil arama kurtarma ekipleri, termal dron destekli arama faaliyeti yürüttü. Sarp arazide 2 saat süren operasyonla kurtarılan yaşlı adama jandarma ekiplerinin verdiği moral desteği olayın en dikkat çeken yönü oldu. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Sarnık’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel