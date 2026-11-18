Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye ekonomisine "organize kötülük" yapanlardan hesap soruluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomi gündemine yönelik kararlı mesajlar verdi. Türkiye ekonomisini ve sermaye piyasalarını hedef alan yapıları eleştiren Erdoğan, "Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu ‘organize kötülüğü’ yapanlardan, işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır" diyerek hukuki ve idari süreçlerin kararlılıkla takip edildiğini vurguladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel