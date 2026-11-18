Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı: 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ödeme bitti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomi ve yatırımcılara yönelik önemli veriler paylaşarak hakların korunması adına atılan adımlara dikkat çekti. Erdoğan, yatırımcıların haklarının güvence altına alınması sürecinde, "Yatırımcılarımızın yüzde 81'inin anaparasının tümü karşılanmış, 131 fonun 110'unda 'bir milyon liralık' ara ödeme süreci tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel